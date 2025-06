Johnny Depp besucht als Jack Sparrow Kinder im Krankenhaus

Johnny Depp (62) hat die Herzen in Spanien erobert, als er am Montag, den 16. Juni, in seiner berühmten Jack-Sparrow-Verkleidung das Niño Jesús Universitäts-Kinderkrankenhaus in Madrid besuchte - das berichtet das Magazin People. Der Hollywood-Star, bekannt aus der "Pirates of the Caribbean"-Reihe, brachte als Captain Jack Lächeln in die Gesichter der jungen Patienten, während er sich Zeit nahm, ihre Zimmer zu besuchen. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen Johnny dabei, wie er mit Kindern den "kleinen Finger" austauscht und sie zum Lachen bringt. Der Schauspieler befindet sich derzeit in Spanien, wo er an seinem neuesten Filmprojekt "Day Drinker" arbeitet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Johnny in diese Rolle schlüpft, um Krankenhäuser zu besuchen. Bereits im September 2024 besuchte er das Donostia Universitätskrankenhaus in San Sebastián während des dortigen Filmfestivals. Auch dort unterhielt er junge Patienten, insbesondere in der Kinder- und Onkologieabteilung, ohne dabei jemals aus seiner Rolle zu fallen. Solche Besuche sind keine Seltenheit für den Star. In der Vergangenheit hat er Kinderkliniken auf der ganzen Welt besucht, darunter in Städten wie Vancouver, Paris, London oder Brisbane, und so ein wenig Magie aus der "Fluch der Karibik"-Welt in den Klinikalltag gebracht.

Johnny Depp, der seit 2003 die ikonische Figur des Captain Jack Sparrow in insgesamt fünf Filmen verkörperte, ist im Laufe der Jahre untrennbar mit dem verschmitzten Piratencharakter verbunden. Nach schwierigen persönlichen Zeiten, einschließlich seines aufsehenerregenden Prozesses gegen Amber Heard (39), hat der Schauspieler 2023 mit der Rolle im Film "Jeanne du Barry" einen Weg zurück ins Rampenlicht gefunden. Selbst Jerry Bruckheimer (81), Produzent der "Pirates"-Reihe, bekräftigte im Mai 2024 in einem Interview, dass er sich Johnny für einen möglichen Reboot der Serie wünscht: "Er hat Jack Sparrow geschaffen. Das war nicht nur auf Papier – das war pure Johnny-Magie." Bislang bleibt die Zukunft der Franchise ungewiss, doch Johnny beweist weiterhin, wie sehr er die Rolle und ihre Bedeutung für Fans auf der ganzen Welt schätzt.

Anzeige Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Johnny Depp als Jack Sparrow