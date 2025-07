Johnny Depp ehrt Ozzy bei Überraschungsauftritt in London

Johnny Depp (62) sorgte für eine große Überraschung, als er am Freitagabend überraschend auf der Bühne in der Londoner O2 Arena auftauchte. Wie Daily Mail berichtet, widmete der Schauspieler gemeinsam mit Alice Cooper (77) der verstorbenen Rocklegende Ozzy Osbourne (✝76) eine emotionale Performance. Als Hommage an den "Prince of Darkness" spielten die beiden Musiker unter anderem den Black-Sabbath-Klassiker "Paranoid". Ozzy war nur wenige Tage zuvor, am vergangenen Dienstag, verstorben. Alice rief während des Auftritts begeistert ins Publikum. "Lasst uns Applaus für Ozzy hören!", bevor die Band loslegte.

Doch nicht nur in London wurde Ozzys Tod betrauert. Alice hatte bereits bei einem Konzert in Cardiff zuvor seinem langjährigen Kollegen Tribut gezollt. In bewegenden Worten erklärte er laut dem Newsportal auf der Bühne: "Selbst wenn wir alle wussten, dass die Zeit kommen würde, hat es uns den Atem geraubt, als es geschah." Er beschrieb Ozzy als eine einzigartige Mischung aus dunkler Bühnenfigur und humorvollem Familienmenschen. In einem Instagram-Post brachte er seine tief empfundene Trauer zum Ausdruck und sprach der Familie seines verstorbenen Kollegen sein Beileid aus. Der Musiker fügte hinzu: "Rock ’n’ Roll ist eine Familie, und wenn jemand aus unserer Mitte fällt, blutet die ganze Szene."

Ozzys Musik und Vermächtnis haben weit über die Jahre hinweg Generationen inspiriert. Die Nachricht von seinem Tod versetzte die Fans in tiefe Trauer. Kollege Chris Martin (48) von Coldplay widmete ihm kürzlich bei einem Konzert in Nashville nicht nur einen Song, sondern gleich die ganze Show – ein Beweis dafür, wie sehr Ozzy auch außerhalb der harten Rockszene geschätzt wurde. Sein Humor und seine Ausstrahlung machten ihn nicht nur zum Idol für Anhänger des Genres, sondern auch zu einer echten Popkultur-Ikone. Die Erinnerung an ihn wird in der Musikwelt noch lange weiterleben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Johnny Depp und Ozzy Osbourne

Getty Images Alice Cooper, Sänger, im August 2015

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

