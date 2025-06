Amber-Prozess: Johnny Depp wurde von engen Freunden verraten

Der berühmte Schauspieler Johnny Depp (62) hat in einem Interview mit Sunday Times über die schwierige Zeit nach den Missbrauchsvorwürfen seiner Ex-Frau Amber Heard (39) gesprochen. Der Hollywoodstar erzählte, dass er sich von engen Freunden im Stich gelassen fühlte, als die Anschuldigungen 2016 öffentlich wurden. Diese Personen, so erklärte Johnny, seien zuvor in sein Familienleben eingebunden gewesen, hätten sogar an seinen Kindergeburtstagen teilgenommen. "Es gibt drei Menschen, die mir wirklich übel mitgespielt haben", erzählte er und fügte hinzu: "Ich verstehe, warum manche nicht für mich einstehen konnten – sie hatten große Angst davor, die richtige Entscheidung zu treffen."

Die Ehe von Johnny und Amber verlief turbulent und endete 2017 nach einer kurzen, aber intensiven Beziehung. Die öffentliche Schlammschlacht, die auf die Scheidung folgte, hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Karriere beider Schauspieler. Johnny verlor unter anderem seine Rolle in der "Fantastic Beasts"-Filmreihe, während Amber angab, durch die Online-Hetze berufliche Chancen verpasst zu haben. Trotz seines Sieges in einem Verleumdungsprozess gegen Amber im Jahr 2022 scheint der Darsteller immer noch die emotionale Last dieser Zeit zu spüren, unter anderem wegen der Enttäuschung durch frühere Freunde.

In dem besagten Interview stellte Johnny zudem klar, dass er trotz aller Turbulenzen und öffentlicher Bloßstellung absolut "keine Reue" in Bezug auf den Verleumdungsprozess gegen seine Ex Amber verspüre. Er sagte: "Ich wusste, ich müsste meine Seele entblößen, doch es ging darum, die Wahrheit zu vertreten – für mich, meine Kinder, ihre Kinder und all die Kinder, die ich in Krankenhäusern getroffen habe." Die Auseinandersetzung ging damals weit über das Privatleben hinaus und machte Johnny aus seiner Sicht zum "Crash-Test-Dummy" in Hollywood, wie er betonte.

Getty Images Amber Heard mit Johnny Depp, 2015

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024