Lady Amelia Spencer zeigt Eindrücke aus ihren Flitterwochen

Lady Amelia Spencer und ihr Mann Greg Mallett zeigen erste Eindrücke aus ihren Flitterwochen! Die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) und ihr langjähriger Freund hatten sich bereits vor etwa drei Jahren verlobt – anschließend zogen sich die Hochzeitsvorbereitungen wohl etwas in die Länge. Doch am 21. März 2023 war es dann endlich so weit und die beiden gaben sich das Jawort. Jetzt teilt Amelia die ersten Bilder ihrer romantischen Hochzeitsreise.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Adlige eine Bildreihe der vergangenen Wochen, die sie mit ihrem frisch vermählten Mann zeigt. In einer Kulisse von kristallklarem Wasser küssen sich die Verliebten auf einer Aufnahme – auf weiteren Fotos albern die beiden mit Schwimmbrillen im Gesicht herum oder Amelia posiert in einem Bikini sexy am Pool. Natürlich dürfen bei so einem Post auch keine Fotos fehlen, die das Ehepaar in inniger Umarmung zeigt. "Die ersten Tage unserer magischen Flitterwochen", kommentierte die Braut.

Im Netz hatte Amelia auch schon wunderschöne Bilder von ihrem besonderen Tag geteilt – dabei war jedoch aufgefallen, dass ihr Vater Charles Spencer (58) wohl nicht bei der Hochzeit nicht anwesend gewesen war. Der britische Journalist äußerte sich dazu nicht öffentlich, sondern postete auf Twitter lieber weiter kuriose Bilder.

