Charles Spencer meldet sich nach Hochzeit von Lady Amelia

Er war nicht auf ihrer Hochzeit! Charles Spencer (58) meldete sich im Netz, nachdem er nicht an der Trauung seiner Tochter Lady Amelia Spencer teilnahm. Die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) und ihr jetziger Mann Greg Mallett heirateten am Dienstag vergangene Woche – das zelebrierten sie mit ihren Followern in den sozialen Medien und veröffentlichen in einer Zeitschrift Fotos von ihrem besonderen Tag. Dabei fällt auf, dass eine Person auf den Bildern fehlt: Der Vater der 30-Jährigen. Am Montag meldete sich Charles nach seinem Schweigen im Netz.

Auf Twitter schien sich der britische Journalist nicht wirklich für die Hochzeitsbilder seiner Tochter zu interessieren – zumindest äußerte er sich nicht dazu. Am Montag postete der Adlige ein Bild von einem Bussard auf seiner Seite und kommentierte dieses mit den Worten: "Der Bussard hat mich in Althorps Garten genau beobachtet." Am darauffolgenden Tag kamen immer noch keine Worte zur Trauung seines Kindes. Lediglich eine Aufnahme des Althorps Hauses schaffte es mit der Beschreibung: "März-Silhouette vom Althorp Haus" ins Netz.

Amelia jedoch lässt es sich nicht nehmen, ihre Hochzeit mit ihren Followern auf Instagram zu feiern. Am Montag postete sie einen Beitrag von sich und Greg in ihren Hochzeitsoutfits – sie schauen sich verliebt an. "Für immer, in diesem Leben und im nächsten", kommentierte sie das Foto.

Anzeige

Getty Images Charles Spencer im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Lady Amelia Spencer im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Charles Spencer im Oktober 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de