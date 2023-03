Prinzessin Dianas Nichte Lady Amelia Spencer hat geheiratet!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Lady Amelia Spencer! Die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) und ihre langjährige Liebe Greg Mallett hatten sich bereits vor rund drei Jahren verlobt: Im Juli 2020 hatte der Immobilienmakler der Cousine von Prinz William (40) und Prinz Harry (38) die Frage aller Fragen gestellt. Daraufhin war die Hochzeitsplanung offenbar nur schleppend vorangegangen – doch jetzt war es endlich so weit: Amelia und Greg haben geheiratet!

Gegenüber Hello! berichtete Amelia von ihrem großen Tag: Die Verwandte der britischen Royals und ihr Greg gingen im Beisein ihrer Liebsten im sonnigen Südafrika den Bund der Ehe ein. "Es bedeutet uns so viel, hier geheiratet zu haben", schwärmte die 30-Jährige von der Location und erklärte genauer: "Wir sind hier in den letzten 14 Jahren zusammengewachsen – und die glücklichsten Momente von Greg und mir als Paar waren hier."

Und auch Greg ist nach der Zeremonie ganz hin und weg! Der glückliche Bräutigam freute sich total und brachte seine Gefühle zum Ausdruck: "Ich habe 14 Jahre lang davon geträumt, Amelia vor den Traualtar treten zu sehen."

Anzeige

Instagram / gregmallett Greg Mallett und Lady Amelia Spencer in Südafrika im Juli 2020

Anzeige

Instagram / ameliaspencer15 Lady Amelia Spencer, Nichte von Prinzessin Diana

Anzeige

Instagram / gregmallett Greg Mallett und Lady Amelia Spencer in Südafrika im Oktober 2018

Anzeige

Glaubt ihr, dass Amelia bald noch mehr Details zur Hochzeit ausplaudern wird? Ja, ganz bestimmt! Nee, das behält sie für sich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de