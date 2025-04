Spencer-Schwestern gratulieren Kittys Tochter zum Geburtstag

Lady Kitty Spencer (34), bekannt als Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), feiert mit ihrer Familie nun ein ganz besonderes Ereignis: den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Athena. Dabei sorgen vor allem Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, die Zwillingsschwestern von Kitty, für Aufsehen im Netz. Beide teilen liebevolle Glückwünsche und eine Reihe privater Aufnahmen auf Instagram. Eliza postet Strandbilder, die sie mit ihrer Nichte zeigen, und schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum 2. Geburtstag an meine süßeste kleine Liebe", während auch Amelia Fotos teilt: "Herzlichen Glückwunsch an mein mini me." Kitty selbst gratuliert auf Social Media mit den Worten: "Für immer mein kleines Mädchen."

Besonders süß: Beide Tanten nutzen die Gelegenheit, um Kitty zu danken. "Danke, dass du uns das größte Geschenk gemacht hast", richtet Eliza dankende Worte an ihre Schwester, während Amelia dazu ergänzt, dass die kleine Athena zu ihrer "besten Freundin" geworden ist. Fotos von Athena, die sich verkleidet als Häschen zeigt, lassen die Herzen der Follower im Netz höherschlagen. Erst vor etwa einem Jahr hatte Kitty die Geburt von Athena öffentlich gemacht und im März gegenüber Tatler verraten, wie eng die Bindung der Zwillingsschwestern zu ihrer Tochter bereits ist. Sie beschrieb laut, wie sehr sich Athena mit ihren Tanten verbunden fühlt.

Lady Kitty Spencer ist vor allem als Nichte von Prinzessin Diana und Model bekannt. Privat gibt sie sich meist zurückhaltend – umso besonderer sind die seltenen Einblicke in ihr Familienleben und die Fotos ihrer kleinen Tochter für ihre Fans. Die Schwestern gelten als eingeschworenes Trio, das auch abseits des Rampenlichts Wert auf einen engen familiären Zusammenhalt legt. Gemeinsame Auftritte und Urlaubsfotos zeigen immer wieder, wie eng die Schwestern verbunden sind. Ihre enge Beziehung zueinander – und zu Athena – wirkt alles andere als zufällig. Solche privaten Familienmomente der britischen Aristokratie werden von ihnen offenbar besonders geschätzt.

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencers Tochter Athena

Getty Images Lady Kitty Spencer, Lady Eliza Spencer und Lady Amelia Spencer bei den Centrepoint Awards 2024

