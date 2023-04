Jonas-Brothers-Gig: Priyanka Chopra und Sophie grölen mit

Priyanka Chopra (40) und Sophie Turner (27) unterstützen ihre Männer, wo sie nur können. Die gebürtige Inderin und Nick Jonas (30) gaben sich 2018 das Jawort. Nur ein Jahr später hatte die Jonas-Familie bereits die nächste Hochzeit zu feiern: Die Game of Thrones-Darstellerin und Joe Jonas (33) sind vor den Traualtar getreten. Seitdem stehen die beiden Frauen ihren Partnern stets zur Seite, wie sie jetzt auch wieder unter Beweis stellten: Priyanka und Sophie grölten beim Jonas Brothers-Konzert lautstark mit und tanzten zur Musik.

Die beiden Frauen ließen sich nicht die Chance nehmen, bei dem Konzert ihrer Männer in London dabei zu sein. Dort hatten die zwei wohl auch jede Menge Spaß: Ein Video von Daily Mail zeigt, wie die Baywatch-Darstellerin und ihre Schwägerin von einer Tribüne aus lautstark mitsingen und sich sogar zum Takt der Musik bewegen. Ihnen ist dabei anzusehen, wie sehr sie es genießen, Nick und Joe auf der Bühne zu sehen und sie zu unterstützen.

Vor drei Jahren waren Priyanka und Sophie sogar in einem Musikvideo der Jonas Brothers dabei. Allerdings waren sie nicht die einzigen Partnerinnen: Auch Kevin Jonas' (35) Frau Danielle Jonas (35) war mit von der Partie. Gemeinsam hatten die Frauen mit ihren Männer auf den Song "What A Man Gotta Do" getanzt.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2023

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner auf einer Premiere

Getty Images Jonas-Brothers mit ihren Frauen

