Sophie Turner und Peregrine Pearson knutschen in London

Sophie Turner (29) und Peregrine Pearson sorgten in London für Aufsehen, als sie nach ihrer angeblichen Trennung wieder vertraut miteinander gesehen wurden. Das Paar, das seit rund zwei Jahren zusammen ist, wurde am Mittwoch in Notting Hill gesichtet, wo sie sich leidenschaftlich küssten und ihre Zuneigung offen zeigten. Auf Fotos, die Page Six veröffentlichte, legt Sophie ihre Arme um Peregrines Nacken, während sie Hand in Hand und eng umschlungen einen Spaziergang unternehmen. Die Schauspielerin trug ein graues Langarmshirt und tief sitzende Sweatpants, während Peregrine in einem blauen Hemd und dunklen Hosen elegant daherkam.

Die Gerüchte um eine Trennung entstanden im April, als Sophie ihrem Freund auf Instagram entfolgte und eine kryptische Nachricht mit den Worten "tutto passa" [z. dt.: alles geht vorbei] postete. Trotz alldem löschte sie die gemeinsamen Fotos mit Peregrine nicht von ihrem Profil. Bereits im Juni wurden die beiden auf dem Glastonbury Festival erneut zusammen gesichtet. Eine Quelle berichtete laut dem Magazin, dass Sophie und Peregrine im VIP-Bereich sehr herzlich miteinander umgingen. Den britischen Aristokraten bezeichnete der Insider als aufmerksam und fürsorglich: "Er hat die Getränke bestellt und für sie getragen."

Die beiden sind seit Oktober 2023 ein Paar – nur wenige Monate nach Sophies Trennung von Sänger Joe Jonas (35), mit dem sie zwei Töchter hat. Im Januar 2024 machte die Britin ihre Beziehung dann öffentlich, indem sie Fotos von einem gemeinsamen Skiurlaub teilte. Angeblich kann sich der Game of Thrones-Star auch gemeinsamen Nachwuchs mit dem 30-Jährigen vorstellen. "Sophie ist offen dafür, eines Tages Kinder zu haben, auch wenn das im Moment noch nicht auf dem Plan steht. Sie ist in Peregrine verliebt und sie weiß, dass er eines Tages Vater werden möchte", behauptete ein Insider im November gegenüber Daily Mail.

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden