Die Jonas Brothers sind zurück – und haben mal wieder ihre Ehefrauen mitgebracht! Bereits im ersten Song nach ihrer offiziellen Reunion, überraschten Kevin (32), Joe (30) und Nick Jonas (27) mit einem besonderen Musikvideo: In "Sucker" sind alle Partnerinnen der Brüder mit von der Partie. Während die Fans der Band in dem darauffolgenden Clip "Cool" auf Danielle (32), Priyanka (37) und Sophie (23) verzichten mussten, gibt's jetzt wieder die volle Jonas-Dröhnung samt Ehegattinen: Im neuen Clip spielen die drei J Sisters erneut mit!

Drei Paare, drei Szenarien, dreimal Herzflatter-Potenzial! Im "What A Man Gotta Do"-Stück, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Jungs veröffentlicht wurde, tanzen Nick und Pri in nichts als Hemden und Socken in ihrem On-Screen-Wohnzimmer. Kevin holt seine Danielle für ein flottes Tänzchen von zu Hause ab und wirbelt dann in der Einfahrt mit ihr zu den Klängen des peppigen Tracks umher! Joe und Sophie dagegen rocken bei einem Retro-Tanzwettbewerb. In dem Drei-Minuten-Streifen hat dann auch der mittlere Jonas Brother Joe beim Tanzwettbewerb die Qual der Damenwahl!

Während zunächst eine ganz unschuldig in Weiß gekleidete Sophie mit ihrem Gatten das Tanzbein schwingt, funkt doch plötzlich Sophs Alter Ego – eine dunkelhaarige Version der Game of Thrones-Bekanntheit – dazwischen. Das Resultat: Ein mal wieder typisch kunterbuntes und besonders humorvoll produziertes Spektakel à la Jonas!

YouTube / Jonas Brothers Jonas Brothers' "What A Man Gotta Do"-Musikvideo

YouTube / Jonas Brothers Nick und Priyanka Jonas in "What A Man Gotta Do"

YouTube / Jonas Brothers Joe und Sophie Jonas in "What A Man Gotta Do"

