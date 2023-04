Nach Gesichtslähmung: Justin Bieber tanzt auf dem Coachella

Justin Bieber (29) scheint sich prächtig zu amüsieren! Vor wenigen Monaten überraschte der Musiker seine Fans mit einer Schocknachricht: Er leidet am sogenannten Ramsay-Hunt-Syndrom, einer seltenen Form der Gürtelrose, weswegen unter anderem schon sein Gesicht halbseitig gelähmt war. Wegen der Krankheit musste er im vergangenen Monat auch seine Tour absagen. Nun geht es Justin offenbar wieder besser: Auf dem Coachella-Festival ließ er ordentlich die Sau raus!

Bei dem Auftritt des Produzenten Metro Boomin war der 29-Jährige am Samstagabend ganz vorne mit dabei. In einem Video, das Daily Mail vorliegt, mischt sich der Sänger direkt vor der Bühne im VIP-Bereich unter die Menge. Ausgelassen tanzte er zu dem Rapsong "Mask Off", legte seine Arme um die Schultern seiner Freunde, hüpfte mit ihnen umher und zog Grimassen. Dabei war er ganz leger unterwegs: Zu dem Event trug er einen lockeren grauen Kapuzenpullover und eine helle Baseballcap.

Offenbar geht es mit Justins Krankheitssymptomen tatsächlich bergauf – schon im vergangenen Monat hatte er seinen Fans mit einem Instagram-Video demonstriert, dass seine Gesichtslähmung zurückgeht. Total happy hatte er seine Augen von links nach rechts bewegt und breit in die Kamera gegrinst.

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020

Getty Images Justin Bieber auf der Met Gala im September 2021

Getty Images Justin Bieber im April 2022

