Erleichterung: Justin Biebers Gesichtslähmung geht zurück!

Justin Bieber (29) fiel in den vergangenen Jahren des Öfteren durch gesundheitliche Probleme – vor allem mentaler Natur – auf. Vor wenigen Monaten schockte er seine Fans mit der Nachricht, dass er an dem sogenannten Ramsay-Hunt-Syndrom leidet und demonstrierte anhand eines Videos seine halbseitige Gesichtslähmung, die durch die Erkrankung ausgelöst wurde. Nun offenbart der Popstar großartige Neuigkeiten: Die Lähmung in seinem Gesicht ist deutlich zurückgegangen!

Via Instagram kündigt der Sänger seinen Followern mit den Worten "Wartet auf das Folgende" einen Clip an, in dem er einen deutlichen Rückgang der Lähmung demonstriert. In dem Video bewegt er seine Augen von links nach rechts und zeigt seinen Fans ein breites Grinsen. Das sei ihm zuvor extrem schwergefallen und er scheint sich riesig über seinen Erfolg zu freuen.

Auch seiner Liebsten Hailey (26) ging es im vergangenen Jahr gesundheitlich nicht gut. Diese teilte Anfang 2022 mit, dass sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Vor Kurzem erinnerte die Laufsteg-Beauty an diesen Vorfall und äußerte: "Ich kann nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist, als ich diesen kleinen Schlaganfall erlitten habe. Er hat zu meiner PFO-Diagnose geführt." Die Blondine und ihr Ehemann seien sehr froh darüber sich zu haben, um sich gegenseitig den Rücken zu stärken.

Justin Bieber, Sänger

Justin Bieber, kanadischer Popstar

Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Jahr 2022

