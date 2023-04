Liebespleite: Schäfer Heinrichs Flirt ist schon wieder passé

Schäfer Heinrich (56) hat einfach kein Glück in der Liebe. 2008 hatte er bei Bauer sucht Frau nach der passenden Hofdame für seinen Bauernhof gesucht. Doch die Show brachte ihm keine großen Gefühle – und auch in den Jahren danach wollte es einfach nicht klappen mit den Frauen und dem sympathischen Schaf-Liebhaber. Jetzt hatte Heinrich zwar einen kurzen Flirt – doch daraus wurde nichts...

Gegenüber Bild berichtet Heinrich von seiner nächsten Liebespleite. Gerade erst schöpfte er Hoffnung auf eine Romanze: Mit einer Frau aus Leipzig habe sich etwas angebahnt, sie habe ihn sogar auf seinem Hof besucht! Doch die lodernde Flamme erlosch, bevor sie richtig brennen konnte, obwohl der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer sich alle Mühe gegeben hatte. "Aber das war nichts. Da kam es zu einer unbegründeten Eifersuchtsszene", erzählt er enttäuscht.

Dabei hat Heinrich doch einen großen Wunsch – er möchte nicht nur die richtige Frau finden, sondern auch sehr gerne Nachwuchs bekommen! Der soll dann den Hof übernehmen. "Ich weiß natürlich, dass es in meinem Alter mit dem Kinderwunsch höchste Zeit wird", zeigt er sich realistisch. Ein Heinrich Junior ist nach der nächsten Liebes-Enttäuschung also erst mal nicht in Sicht.

ActionPress Schäfer Heinrich, November 2021

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im März 2022

Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

