Schäfer Heinrich finanziert Tiere durch Ballermann-Einnahmen

Schäfer Heinrich (57) bangte im Sommer dieses Jahres um die Gesundheit seiner geliebten Schafherde. Auf dem Hof des Bauer sucht Frau-Stars war die Blauzungenkrankheit ausgebrochen, weshalb er sich von 28 Schafen verabschieden musste. Inzwischen habe sich die Situation, die ihn unter anderem auch finanziell sehr belastete, wieder zum Guten gewendet. Und das hat auch einen bestimmten Grund, wie Heinrich vor wenigen Tagen gegenüber RTL ausplauderte. Er habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Auftritte als Musiker auf dem Ballermann gehabt und so die schwierige Saison wieder ausgleichen können. "Ich mache meine Musik, um die Schafe zu halten und durchzubringen, weil ich tierlieb bin", betonte er im Gespräch mit dem Sender.

In diesem Jahr sei es für Heinrich besonders gut gelaufen: Er zählte zu den meistgebuchten Künstlern auf Mallorca und wurde am vergangenen Freitag bei der Verleihung der Party-Music-Awards vom Sender "Top-of-the-Mountains" in Tirol mit einem Preis ausgezeichnet. Im Gespräch mit diesem freute sich der 57-Jährige über seinen aktuellen musikalischen Erfolg. Bei einem Auftritt im beliebten Schlagerklub Oberbayern sei er kaum selbst zum Singen gekommen, da die Fans so laut mitgrölten. "Eigentlich tue ich mich ja selber ungern rühmen. Aber da kann man richtig stolz drauf sein", bemerkte Heinrich glücklich.

Heinrich wurde im Jahr 2008 durch "Bauer sucht Frau" bekannt und bekam nach der Ausstrahlung sofort einen Plattenvertrag angeboten. Sein Song "Das Schäferlied" stieg im selben Jahr noch in die deutschen Singlecharts ein und erreichte Platz fünf der Charts. Seither ist der leidenschaftliche Schäfer als Schlagersänger auf den Bühnen Mallorcas unterwegs – und hat noch Großes vor. Für die kommende Saison habe er bereits einige neue Lieder geplant. "Wir gehen in eine gute Saison", versprach Heinrich im Gespräch mit dem TV-Sender.

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im August 2023

ActionPress Schäfer Heinrich, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

