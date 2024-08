"Meine Schafe sterben": Schäfer Heinrich ist in großer Sorge

Für Schäfer Heinrich (57) sind seine Schafe wie seine eigenen Kinder. Nachdem der TV-Star vergangenes Jahr um seine Existenz bangen musste, trifft ihn nun direkt der nächste Schicksalsschlag: In seiner geliebten Schafherde ist die Blauzungenkrankheit ausgebrochen. Gegenüber Bild gibt Heinrich ein emotionales Gesundheitsupdate seiner Tiere: "Meine Schafe sterben, obwohl sie gegen die Blauzungenkrankheit geimpft sind. Es tut so weh, das mitansehen zu müssen. Von den kranken Tieren habe ich bisher nur einen Bock durchbekommen."

Bis zum jetzigen Zeitpunkt musste Heinrich bereits acht seiner wolligen Freunde verabschieden, zwei weitere müssen in der nächsten Zeit eingeschläfert werden – und die nächste Hiobsbotschaft folgt zugleich. "Die Weibchen haben keine Lust, sich decken zu lassen und die Böcke wollen nicht bocken. Die Tiere lungern und taumeln hier alle nur lustlos herum. Bei den Menschen ist das ja nicht anders, mit Corona hat ja auch kein Mensch wirklich Lust auf Sex", erklärt der Schäfer. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Nachwuchs und damit die Vergrößerung der Herde ausbleibt. Ärgerlich, denn seine Schafherde ist gleichzeitig seine größte Einnahmequelle. Die Erkrankung, von der Heinrichs Schafe betroffen sind, ist in Deutschland keine Seltenheit. Diverse Zuchttiere wie Rinder und Ziegen infizieren sich durch Stiche von Mücken der Gattung Culicoides und bezahlen meist mit ihrem Leben.

Auch privat will es für Heinrich einfach nicht rund laufen. In der aktuellen Situation könnte eine starke Schulter vielleicht seinen Gemütszustand aufheitern. Der Schäfer hatte vor rund 16 Jahren bei Bauer sucht Frau versucht, seine große Liebe zu finden – allerdings erfolglos. Anfang des Jahres kam dann auch noch heraus, dass der Schafliebhaber auf eine Betrugsmasche hereinfiel. Danach stand für den Schäfer fest: Er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Sein Glück versuchte er beim Speed-Dating. "Mich aufzugockeln und wie ein Pfau zu balzen, das liegt mir nicht. Aber ich muss ja etwas versuchen, wenn ich nicht bis ans Ende meiner Tage bei meinen Schafen schlafen will", erklärte er gegenüber Bild. Leider blieb er auch dort erfolglos.

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im März 2022

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im Juli 2023 auf Mallorca

