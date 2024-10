"Bauer sucht Frau"-Schäfer Heinrich schwärmt für Inka Bause

Schäfer Heinrich (57) hat im Jahr 2008 an dem Datingformat Bauer sucht Frau teilgenommen, um seine große Liebe zu finden. Seine Traumfrau lernte der Schäfer in der Show zwar nicht kennen, allerdings verbindet ihn seit seiner Teilnahme eine Freundschaft mit Inka Bause (55). Im Interview mit Bild hat der Schafhirte jetzt verraten, dass er sich durchaus mehr mit der Moderatorin vorstellen könne. "Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir uns vielleicht doch noch einmal näherkommen. Nach 16 Jahren Freundschaft könnte jetzt mal was passieren", erklärte er und fügte hinzu: "Inka ist eine wunderschöne Frau und hat das Herz und den Mund am rechten Fleck."

Vor Kurzem erkannte Heinrich eine Gelegenheit, um Inka zu zeigen, wie wichtig ihm seine langjährige Verbindung zu ihr ist. Als zwei neue Lämmchen auf seinem Bauernhof geboren wurden, hat er sich etwas ganz Besonderes überlegt: "Ich werde ein Lamm auf den Namen Inka taufen." Heinrich hoffe darauf, dass die 55-Jährige zur Taufe des kleinen Lämmchens vorbeikommen könne, um eine Patenschaft dafür zu übernehmen. Sein zweites Lamm wolle der 57-Jährige nach der Moderatorin Birgit Schrowange (66) benennen. "Ich mag auch Birgit sehr gern und finde, dass sie eine klasse Frau ist. Mit ihr stand ich auch schon auf der Bühne", betonte Heinrich und ergänzte: "Ich werde den beiden besonders viel Liebe und Zuwendung geben. Als wären die Schafe meine beiden RTL-Traumfrauen."

Seit seiner Teilnahme an der Datingshow verfolgt Heinrich bei seiner Suche nach der Frau fürs Leben eine regelrechte Pechsträhne. Anfang des Jahres stellte sich heraus, dass er in den vergangenen Jahren Opfer eines Liebesschwindels wurde. Zwei Jahre lang glaubte er, mit seiner Verehrerin Linda zu schreiben. In einem früheren Interview mit dem Boulevardmagazin erzählte Heinrich, dass Linda ihn eines Tages um Geld für einen Flug nach Deutschland gebeten habe. "Ich habe ihr nie Geld überwiesen, aber hätte ich das Geld gehabt, dann wäre ich schwach geworden und hätte ihr jede Summe geschickt", gab er offen zu. Einem Freund von Heinrich sei das seltsam vorgekommen, weshalb er Lindas Telefonnummer überprüfte und schließlich herausfand, dass es sich bei Heinrichs angeblicher Liebschaft bloß um eine Betrügerin handelte.

