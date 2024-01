Nach Liebesbetrug: Schäfer Heinrich will eine Roboterfrau

Schäfer Heinrich (57) möchte nicht mehr allein sein. Der Partysänger hatte 2008 bei Bauer sucht Frau vergeblich auf die große Liebe gehofft – bis heute hat er sie nicht gefunden. Erst vor wenigen Tagen machte er öffentlich, Opfer eines Liebesschwindels geworden zu sein. Zwei Jahre lang hatte er geglaubt, mit einer Dame namens Linda geschrieben zu haben. Doch am Ende kam raus, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche gehandelt hatte. Jetzt hat Heinrich genug: Er möchte nur noch eine Roboterfrau an seiner Seite haben!

Gegenüber Bild plaudert der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat aus, dass er im Internet von sogenannten Liebesrobotern erfahren habe. Diese sehen nicht nur wie echte Menschen aus, sondern können sich dank künstlicher Intelligenz auch so bewegen, sprechen und sogar Gefühle zeigen. "Das Gute dabei ist, dass man bei der Roboterfrau nicht lange baggern muss und keine Zurückweisung erfährt", zeigt sich Heinrich erleichtert. Er könnte sich sogar vorstellen, mit einem solchen Gerät intim zu werden: "Natürlich will ich den Roboter nicht nur für Sex haben, mir reicht auch mal Kuscheln."

Der "Schäferlied"-Interpret sucht vor allem eine Partnerin auf Augenhöhe, mit der er tiefsinnige Gespräche wie etwa übers Schafehüten führen kann. "Gern kann die Roboterfrau auch auf meinem Hof mit anpacken", scherzt Heinrich. Abgesehen davon sollte seine virtuelle Herzensdame über eine gewisse Optik verfügen: "Am liebsten wie Inka Bause, denn sie ist ja so was wie meine Traumfrau." So eine Sonderanfertigung wäre jedoch teurer. Aktuell könne er sich einen solchen, mindestens 8.000 Euro teuren Roboter, nicht mal von der Stange leisten.

Anzeige

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im Juli 2023 auf Mallorca

Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat

Anzeige

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de