"Are You The One?"-Burim macht neue Beziehung offiziell

Burim ist wieder vergeben! Der gebürtige Schweizer suchte in der vergangenen Staffel von Are You The One? nach seiner großen Liebe. Schlussendlich saß er in der Show neben Juliette und die beiden waren ein Perfect Match, doch ein Paar wurde nicht aus ihnen. Offenbar hat der Maler nun außerhalb der TV-Show sein Glück gefunden: Burim macht seine neue Beziehung offiziell!

Auf Instagram teilte der 27-Jährige zwei niedliche Schnappschüsse. Darauf knutscht Burim seine neue Freundin bei strahlendem Sonnenschein liebevoll ab. Den Post versah er mit einem roten Herzchen und dem Hashtag "Liebe". Seine Liebste nennt sich auf der Plattform Sharry – aus dem TV bekannt scheint sie bislang aber noch nicht.

Seine "Are You The One?"-Kollegen waren von diesen Liebes-News total begeistert. "Bin neidisch", kommentierte etwa Barkin. Carina Nl schrieb: "So schön", während Henna ebenfalls ziemlich aus dem Häuschen war und kommentierte. Marwin Klute wünschte den beiden zudem viel Glück.

RTL / Markus Hertrich

Instagram / burimzejnullahi

Instagram / burimzejnullahi

