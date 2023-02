Das macht Juliette mit ihrem "Are You The One?"-Gewinn!

Juliette hat ganz genaue Pläne! Die gebürtige Leipzigerin war in der aktuellen Staffel Are You The One? dabei. In der finalen Matching-Night saß die Beauty nach einigem Hin und Her letztendlich neben Burim und lag damit goldrichtig! Die Realitystars konnten alle Perfect Matches finden und nahmen das Geld mit nach Hause. Jetzt verriet Juliette, was sie mit der Kohle vorhat!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 22-Jährige, dass sie den Gewinn sinnvoll ausgeben möchte: "Ich werde auf jeden Fall ein Teil in mein Wissen investieren. Weil ich einfach finde, dass es immer praktisch ist, ins Wissen zu investieren." Die Fitnesstrainerin will sich offenbar in ihrem Beruf weiterbilden. "Ich will in meinem Job weiterkommen und mir mehr aneignen", fügte sie hinzu.

Auch wenn Burim sich am Ende als Perfect Match der Brünetten herausstellte, hatte sie sich vorher etwas in Barkin verguckt. Der Erzieher hatte in der Villa allerdings das ein oder andere Mal mit anderen Mädels rumgeknutscht, was Juliette abgeschreckt hatte. Viele Fans fragen sich nun, ob einstigen Turteltauben sich nach der Show noch sehen. Doch das dürfen die beiden noch nicht verraten.

Instagram / juicyjuuly "Are You The One?"-Kandidatin Juliette

Instagram / juicyjuuly Juliette, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Barkin

