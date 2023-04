Kurz vor Hochzeit: Sofia Richie entspannt mit ihrem Elliot

Sofia Richie (24) genießt noch mal die Zeit vor ihrem großen Tag. Im April 2022 verlobte sich die Tochter von Lionel Richie (73) mit ihrem Partner Elliot Grainge. Nun sind es wohl nur noch wenige Tage, bis die beiden endlich vor den Traualtar treten. Und in der Zeit scheinen sie noch einmal abschalten zu wollen: Sofia und ihr Elliot gönnen sich noch etwas Urlaub vor der Hochzeit.

Am Dienstag wurden Sofia und Elliot am Strand im sonnigen Südfrankreich fotografiert. Vor allem die Designerin schien für ihre Hochzeit schon topfit zu sein. Sie präsentierte ihren trainierten Body in einem knappen rosa-weißen Bikini. Elliot hingegen entschied sich für schlichte, weiße Shorts. Und auch die Vorfreude ist den beiden schon anzusehen: Das zukünftige Ehepaar war wohl bester Laune, lachte und scherzte zusammen.

Noch sind nicht viele Details zu Sofia und Elliots Hochzeit bekannt. Aber eine Quelle hatte gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert, dass es für beide wohl die absolute Traumhochzeit werden wird. Für die Planung habe die 24-Jährige sich mit ihrer großen Schwester Nicole (41) zusammen getan: "Die beiden haben schon als kleine Mädchen über ihre Hochzeiten gesprochen und sind sich dadurch sehr nahegekommen."

ActionPress Sofia Richie und Elliot Grainge im April 2023

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und ihre Schwester Nicole Richie

