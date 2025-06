Neuer Haarschnitt: Sofia Richie begeistert mit schickem Bob

Sofia Richie (26) hat ihre Fans mit einem dramatischen neuen Look überrascht! Am Samstag, den 21. Juni, präsentierte die 26-jährige Model-Mama auf TikTok einen frischen Bob-Haarschnitt, nachdem sie sechs Monate damit verbracht hatte, ihre durch Keratinbehandlungen geschädigten Haare zu retten. "Ich wusste, dass ich neu anfangen muss, um mein Haar wieder gesund zu machen", erklärte sie in dem Video. Mit einem Augenzwinkern fragte sie ihren Mann Elliot Grainge: "Wirst du dir aus Solidarität den Kopf rasieren, weil ich mir einen Bob schneiden lasse?" Letztlich war es Star-Stylist George Curran, der in Frankreich zur Schere griff.

Wie George Curran selbst gegenüber der Vogue schilderte, entschied sich Sofia erst kurzfristig für den finalen Schnitt. Er hatte ihr einen eleganten, längeren Bob mit sanften Layern vorgeschlagen – ein Look, der an den "Old-Money"-Stil erinnert. Die Verwandlung wurde Schritt für Schritt auf TikTok dokumentiert – vom Beratungsgespräch bis hin zu Sofias freudigen Reaktionen: "Eloise wird mich nicht wiedererkennen. Sie wird denken: 'Wer ist diese Frau?'", scherzte sie in Bezug auf ihre einjährige Tochter. Auch ihr Mann Elliot zeigte sich begeistert und lobte: "Sofia, es sieht unglaublich aus!"

Sofia, die zwar bereits Erfahrungen mit kürzeren Frisuren gesammelt hatte, damals jedoch nicht wusste, wie sie diese richtig stylen sollte, zeigte sich nun begeistert von Georges Arbeit. Der Hairstylist zauberte einen makellosen Blowout, der ihren neuen Look perfekt abrundete. Der Bob – ein echter Hollywood-Trend des vergangenen Jahres – wurde von Prominenten wie America Ferrera (41) und Quinta Brunson populär gemacht und gilt als zeitloses Statement. Die positive Resonanz sowohl von ihrem Ehemann als auch von ihren Fans beweist, dass dieser mutige Schritt für Sofia ein voller Erfolg war.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Elliot Grainge mit ihrer Tochter Eloise, 2025