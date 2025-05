Sofia Richie teilt traumhafte Fotos aus dem Urlaub

Sofia Richie (26) gönnt sich derzeit eine luxuriöse Auszeit in tropischer Kulisse – und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Am Mittwoch postete das Model ein Bild, das sie entspannt auf einer Sonnenliege zeigt, gekleidet in einen blauen Bikini – ein Anblick, der prompt zahlreiche bewundernde Kommentare auslöste. Doch nicht nur Sofia selbst, auch ihre einjährige Tochter Eloise genießt den Urlaub in vollen Zügen: Auf weiteren Schnappschüssen ist die junge Mutter beim Schwimmen zu sehen, während die kleine Eloise fröhlich am Strand spielt. Die frischgebackene Mama scheint die Auszeit sichtlich zu genießen und zeigt sich dabei stets stilsicher – mal im farbenfrohen Sommerkleid mit großem, gelbem Hut, mal mit hochgesteckten blonden Haaren und roter Sonnenbrille.

Im Mai 2024 wurden Sofia Richie und ihr Ehemann Elliot Grainge zum ersten Mal Eltern. Das Paar hatte sich 2021 kennengelernt, verlobte sich ein Jahr später und gab sich schließlich 2023 in einer romantischen Zeremonie in Frankreich das Jawort – begleitet von Sofias berühmtem Vater, Lionel Richie (75), der seine Tochter zum Altar führte. Seit der Geburt ihrer Tochter schweben Sofia und Elliot auf Wolke sieben, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet: "Sofia und Elliot sind überglücklich, aber sie brauchen noch etwas Zeit, um sich ganz in ihrer neuen Rolle als Eltern einzufinden." Besonders wichtig sei den beiden, ihre Tochter weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – selbst Besuche würden sie derzeit nur sehr selektiv zulassen.

Sofia Richie schwärmte kürzlich im Podcast "Therapuss" offen und voller Begeisterung über ihr Mutterglück: "Ich habe noch nie etwas so sehr geliebt. Ich bin besessen von ihr – sie ist einfach perfekt." Besonders berührend ist die Wahl des zweiten Vornamens ihrer Tochter Eloise: Samantha – eine liebevolle Hommage an Elliots Mutter, die 2007 nach langer Krankheit verstarb. Sofia und Elliot verband zunächst eine langjährige Freundschaft, bevor sie Anfang 2021 ein Paar wurden. Heute genießen sie ihren Alltag als junge Familie mit viel Ruhe und Zurückgezogenheit – und scheinen in ihren neuen Rollen vollkommen aufzugehen.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie, Model

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Elliot Grainge mit ihrer Tochter Eloise

