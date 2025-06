Nach Untreue-Gerüchten: Sofia Richie entspannt am Strand

Sofia Richie (26) genießt eine entspannte Auszeit mit ihrer kleinen Familie. Die Tochter von Sänger Lionel Richie (76) teilte am Wochenende auf Instagram einige Einblicke in ihren luxuriösen Urlaub. In einem Bikini mit auffälligem Leopardenmuster zeigte sie sich am Strand, während sie auf zwei Liegen relaxte und den Blick aufs Meer genoss. Das Traumsetting – umgeben von Sonnenschirmen, Handtüchern und der ozeanischen Kulisse – verzauberte ihre Follower. Neben diesen Highlights zeigte Sofia auch Schnappschüsse von ihrem Ehemann Elliot Grainge, der das gemeinsame Töchterchen Eloise liebevoll auf den Schultern trug. Wo genau das Urlaubsparadies liegt, hielt sie allerdings geheim, Bilder deuten jedoch auf die südfranzösische Küste hin.

Die Reise bietet dem Paar eine willkommene Gelegenheit, positive Momente zu teilen, nachdem in den vergangenen Wochen Gerüchte über eine vermeintliche Untreue Elliots laut wurden. Sofia entschied sich für eine humorvolle Art, das Thema anzugehen, und postete ein TikTok-Video, in dem sie gemeinsam mit Elliot auf Anfeindungen aus dem Netz reagierte. Mit einem Mix aus Gelassenheit und Selbstironie begegnete das Paar den Kommentaren, die ihre Beziehung infrage stellten. Dafür bekamen sie viel Unterstützung von ihren Fans. Begleitet wurde der Clip von weiteren liebevollen Kommentaren, die Elliots Hingabe gegenüber seiner Familie loben und die enge Bindung des Paares unterstreichen.

Elliot Grainge, CEO der Atlantic Music Group, und Sofia gingen 2023 den Bund der Ehe ein und wurden 2024 Eltern. Ihre Hochzeit in der südfranzösischen Idylle sorgte mit dem Motto "stille Eleganz" für Aufsehen und ging viral, als Sofia kurz vor den Feierlichkeiten einen TikTok-Account launchte. Seitdem teilt das Model, das stets offen über die Herausforderungen als junge Mutter spricht, immer wieder private Einblicke, die von Familie, Reisen und gutem Essen geprägt sind. Fans schätzen die lockere und bodenständige Art des Paares, die nicht zuletzt durch ihre humorvolle Beziehung zueinander deutlich wird. Der jüngste Urlaub steht ganz im Zeichen dieser Harmonie – eine notwendige Rückzugszeit für die frischgebackenen Eltern.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Elliot Grainge mit ihrer Tochter Eloise

Instagram / sofiagrainge Plattenmanager Elliot Grainge trägt seine Tochter im Urlaub, Juni 2025.

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

