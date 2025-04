Ein Jahr nach Geburt: Sofia Richie zeigt ihre Bauchmuskeln

Sofia Richie (26) genießt derzeit ihr Leben als frischgebackene Mutter in vollen Zügen und gibt dabei immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Auf Instagram teilte die Influencerin und Tochter von Lionel Richie (75) nun Bilder, die für viel Aufmerksamkeit sorgten: Sofia posierte in einem blauen Bikini, der ihre definierten Bauchmuskeln perfekt zur Geltung brachte. Nur elf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Eloise präsentierte sie sich dabei ebenso lässig wie stilsicher mit einer passenden blauen Bluse und Shorts, ergänzt durch goldene Accessoires und eine schwarze Sonnenblende. Die Osterfeiertage verbrachte Sofia gemeinsam mit ihrer kleinen Familie und postete weitere Schnappschüsse, die unter anderem ihren Mann Elliot Grainge im Pool mit der gemeinsamen Tochter zeigen.

Unter den veröffentlichten Fotos befanden sich auch Bilder vom Coachella, auf denen die Modelikone in einer Chanel-Bluse über das Festivalgelände flanierte oder mit ihrem Ehemann direkt vom Bühnenrand aus Ed Sheeran (34) zujubelte. Zudem teilte die glückliche Mama ein Video auf TikTok, in dem sie gemeinsam mit Sängerin Lola Young zu deren Song "Messy" tanzte. Diese Begeisterung fürs Tanzen ist keine Überraschung: Sofia ging bereits 2024 viral, als ein Tanzvideo mit Influencer Jake Shane eine regelrechte Welle an Nachahmern ausgelöst hatte.

Sofia Richie ist dafür bekannt, offen über ihre Schwangerschaft und die Herausforderungen der Mutterschaft zu sprechen. Ihre Schwangerschaft, die sie zu Beginn geheim hielt, bezeichnete sie in Gesprächen als sowohl spannend als auch nervenaufreibend. Besonders der Moment, als sie erfuhr, schwanger zu sein – während eines Trips zu einer Fashion Week in Mailand –, bleibt für sie unvergessen. Dass sie nur ein Jahr nach der Geburt wieder so fit ist und die Schwangerschaftspfunde wieder los ist, unterstreicht sie regelmäßig. "Es war wunderschön und herausfordernd zugleich, aber ich bin stolz auf das, was mein Körper geleistet hat", beschrieb sie ihre Erfahrungen in einem früheren Podcast. Die Unterstützung ihrer Familie, darunter besonders von ihrem Vater Lionel Richie, spielt dabei eine zentrale Rolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Baby Eloise, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

Anzeige Anzeige