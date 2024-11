Sofia Richies fünf Monate alte Tochter hat schon ein Handy

Babyfon mal anders! Diese Woche gibt Sofia Richie (26) im Podcast "Therapuss" ein verrücktes Detail über ihre Tochter Eloise preis. Denn mit nur fünf Monaten hat diese schon ein eigenes Handy. "Wer auch immer bei Eloise ist, bekommt das Telefon", erklärt das Model. Gemeinsam mit ihrem guten Freund und Host Jake Shane spricht sie darüber, dass ihre Tochter Eloise mit der Hilfe von anderen schon Textnachrichten verschicken kann. Jake witzelt: "Ich FaceTime mit ihr, wir schreiben und wir geben uns sogar tägliche Updates im Familien-Gruppenchat."

Allerdings geht das für Jake nicht immer gut aus, am Morgen der Podcast-Aufnahme fragte er Eloise, ob es in Ordnung wäre, wenn sie im Podcast von ihr schwärmen würden, wie perfekt sie sei. Die wohlgemerkt fünf Monate alte Tochter antwortete mit der Hilfe von Sofias Freundin Ali darauf schnippisch: "Nein, nimm meinen Namen nicht in deinen Mund [...]. Ich hasse dich." Der Podcaster scherzt, dass die kleine ganz schön schnippisch ist. Offenbar nutzen allerdings die Babysitter hauptsächlich das Handy, um mit den Eltern in Kontakt zu bleiben.

Im Verlauf der Folge gibt Sofia dann preis, wie sehr sie das Muttersein erfüllt: "Ich habe noch nie etwas mehr geliebt in meinem Leben, und ich bin besessen von ihr und sie ist perfekt." Vor fast sechs Monaten bekam die Tochter von Lionel Richie (75) ihr erstes Baby mit ihrem langjährigen Partner und Ehemann Elliot Grainge. Seitdem erlebt die Mama mit ihrer Tochter sehr viel und gibt auch manchmal ihren Followern einen kleinen Einblick in ihr Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und ihr Baby Eloise im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie mit ihrer Tochter Eloise

Anzeige Anzeige