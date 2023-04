"Jetzt geht's los": Sofia Richie tritt bald vor den Altar!

Lange wird es offenbar nicht mehr dauern! Sofia Richie (24) war bis 2020 etwa drei Jahre mit Scott Disick (39) liiert gewesen. Doch lange blieb die Tochter von Lionel Richie (73) nicht allein. Einige Monate nach der Trennung wurde sie erstmals mit dem Unternehmer Elliot Grainge gesehen. Im April des vergangenen Jahres verlobten sich die beiden sogar. Nun, ein Jahr später, ist es wohl bald so weit!

Die 24-Jährige teilt in ihrer Instagram-Story ein Bild aus einem Flugzeug. Darauf zu sehen ist eine traumhafte Inselkulisse im Meer. Dazu schreibt das Model: "Jetzt geht's los" und ergänzt ihren Post um zwei Emojis, die jeweils eine Braut sowie einen Bräutigam darstellen. Damit macht sie also deutlich: Die Hochzeitsglocken werden wohl ganz bald läuten!

Erst vor wenigen Tagen war die Kalifornierin in Vorbereitung auf die Trauung zum Judentum konvertiert. Diese besondere Neuigkeit hatte Sofia ebenfalls im Netz verkündet und ergänzt: "Was für ein magischer Tag. [...] Es war eine der großartigsten Erfahrungen in meinem Leben."

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Elliot Grainge bei ihrer Verlobung

Getty Images Sofia Richie und Elliot Grainge 2022

Instagram / sofiarichie Sofia Richie am Tag ihrer Verlobung

