Ganz in Weiß: Sofia Richie ist bereit, eine Braut zu sein!

Sofia Richie (24) bringt sich offenbar schon mal in Hochzeitsstimmung! Die Tochter von Lionel Richie (73) hatte sich im April vergangenen Jahres mit dem Unternehmer Elliot Grainge verlobt. Vor wenigen Tagen reisten die beiden dann zusammen in den Urlaub und das Model deutete an, dass die beiden wohl dort vor den Altar treten werden. Nun ist sie auch schon in einem ganz weißen Look unterwegs!

Die 24-Jährige teilte auf Instagram eine Bilderreihe. Auf den Schnappschüssen steht sie in einer idyllischen sommerlichen Meereskulisse vor einem weißen Oldtimer-Cabrio. Passend dazu trägt sie auf den Fotos eine schicke weiße Weste und einen langen Rock. Dazu schrieb sie in auf Französisch: "Tagträumen" und ergänzte die Bildunterschrift um ein Herz.

Das verlobte Paar befindet sich aktuell in Südfrankreich. Am Dienstag waren Sofia und Elliot dort bereits am Strand abgelichtet worden. Vor allem die Blondine ist wohl für ihre Hochzeit schon topfit. Sie hatte ihren sportlichen Körper in einem knappen rosa-weißen Bikini präsentiert.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, April 2023

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

ActionPress Sofia Richie (r.) und ihr Verlobter Elliot Grainge in Südfrankreich, 2023

