Geht's ihm gut? Shayne Jansen teilt besorgniserregenden Clip

Die Fans sind in Sorge! Der Realitystar Shayne Jansen wurde durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel von Liebe macht blind bekannt, bei der er von seiner Verlobten Natalie Lee am Altar stehen gelassen wurde. In der Show wurde der Hottie vor allem durch sein energiegeladenes und unberechenbares Verhalten bekannt – viele Fans sorgten sich daraufhin um ihn. Der Sender stellte jedoch klar, dass der Grund seine schwere ADHS sei. Jetzt zeigte sich Shayne erneut in einem Zustand, der vielen Fans Sorgen bereitete.

In einem Instagram-Live zeigte sich der Immobilienmakler mit unordentlichem Haar und unfähig, zusammenhängende Sätze zu bilden. Der "Liebe macht blind"-Star hatte Schwierigkeiten, still zu sitzen und zuckte immer wieder zusammen. Außerdem stotterte Shayne, dass er alles selbst sabotiere und dass Amerika ein freies Land sei. Für Fans machte das wenig Sinn und sorgte für Verwirrung.

Doch in den Kommentaren zeigten sich auch viele Nutzer voller Sorge. "Kann bitte jemand prüfen, ob es ihm gut geht?", schrieb ein Follower. Ein anderer Fan appellierte an den Realitystar: "Er braucht dringend Hilfe. So kann das nicht weitergehen. Bitte lass dir helfen, Shayne." Denkt ihr, dass die Sorge der Fans berechtigt ist? Stimmt unten ab!

Netflix Natalie Lee und Shayne Jansen in der zweiten "Liebe macht blind"-Staffel

Instagram / shaynejansen Shayne Jansen lehnt sich gegen eine Häuserwand

Instagram / shaynejansen Shayne Jansen lächelt

