"Liebe macht blind"-Star Shayne Jansen ist wieder vergeben

Shayne Jansen hat wohl endlich sein "Perfect Match" gefunden: Der Liebe macht blind-Star und seine neue Freundin Julie Theis, die zuvor in "The Trust" zu sehen war, haben ihre Beziehung vor wenigen Stunden mit einem niedlichen Instagram-Beitrag bestätigt. Die 30-Jährige postete ein Foto, auf dem sie ihren Angebeteten mit einem strahlenden Lächeln umarmt, ihr Bein verspielt in die Luft streckt, während er liebevoll den Arm um ihre Taille legt. Sie beschriftete das Bild schlicht mit "meins" und einem Herz-Emoji. Shayne nutzte das gleiche Foto für eine Bilderreihe und schrieb dazu: "Liebe ist sie" – in Anlehnung an die Show, durch die er berühmt wurde.

Shayne trat erstmals in der zweiten Staffel von "Liebe macht blind" auf, die in Chicago gedreht wurde. Seine Verbindung mit Natalie Lee in den Pods führte zu einer Verlobung, doch Natalie wies den Rotschopf am Altar ab, nachdem er ihr bei einem besonders hitzigen Streit gesagt hatte, dass er sie hasse. Das Paar versöhnte sich nach der Show vorübergehend, trennte sich jedoch erneut kurz vor der Wiedersehens-Episode der Staffel. Shaynes neue Freundin Julie hatte in der Show "The Trust" eine kurzlebige Romanze mit ihrem Co-Star Jake Chocholous, doch ihre Verbindung scheiterte im echten Leben.

Die Kommentare waren voller Glückwünsche für das Paar, einige bezeichneten sie als "das Duo, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen" und als ein "verrücktes Crossover" der Netflix-Realityshows. In seiner Show wurde der Hottie vor allem durch sein energiegeladenes und unberechenbares Verhalten bekannt – viele Fans sorgten sich daraufhin um ihn. Der Sender stellte jedoch klar, der Grund dafür sei sein schweres ADHS.

