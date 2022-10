"Liebe macht blind"-Star Shayne Jansen trauert um seine Mama

Traurige Neuigkeiten von Shayne Jansen. Der US-Amerikaner wurde Anfang des Jahres durch die Sendung Liebe macht blind bekannt. In der Netflix-Show verliebte er sich in Natalie Lee – doch bis zum Traualtar schafften es die zwei nicht. Auch nach dem Ende des Formats hielt der Blondschopf seine Fans mit Updates aus seinem Leben auf dem Laufenden. Nun teilte er emotionale News: Shaynes Mutter Karen ist verstorben.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 33-Jährige zuletzt mehrere Fotos, die ihn mit seiner Mama zeigen. Zu den rührenden Mutter-Sohn-Aufnahmen schrieb er voller Trauer: "Ich habe heute meine beste Freundin verloren." Shayne erklärte weiter, die zwei seien im vergangenen Jahr unzertrennlich gewesen und hätten jeden Tag miteinander gesprochen. "Ich bin innerlich zerbrochen, aber ich weiß, dass ich mit null Bedauern leben kann, weil ich weiß, dass wir alles zusammen gemacht haben", schilderte er.

Zahlreiche Fans von Shayne teilten ihm in den Kommentaren ihr Beileid mit – und auch einige seiner "Liebe macht blind"-Kollegen meldeten sich zu Wort. Moderator Nick Lachey (48) schrieb: "Es tut mir so leid, Bruder!" Co-Star Danielle Ruhl kommentierte die Bilder mit: "Ich denke an dich und schicke dir viel Liebe!"

Anzeige

Ser Baffo/Netflix © 2022 Shayne Jansen, bekannt aus "Liebe macht blind"

Anzeige

Instagram / shaynejansen Shayne Jansen mit seiner Mutter Karen

Anzeige

Instagram / natalieminalee Shayne Jansen, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de