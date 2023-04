Verliebt in Elliot: Bilder von Sofia Richies Hochzeitkuss!

Hier zelebrieren sie ihre Liebe! Sofia Richie (24) und Elliot Grainge schweben wohl auf Wolke sieben. Am Samstag gab sich das Paar in Südfrankreich das Jawort. In einem funkelnden Kleid von Chanel trat das Model vor den Altar. Der Unternehmer überzeugte in einem dunklen Anzug mit Fliege. Paparazzi fotografierten den Moment, in dem Sänger Lionel Richie (73) seine Tochter zu ihrem zukünftigen Mann begleitet. Aber auch Sofia und Elliots Hochzeitskuss fingen sie ein!

Nach der Vermählung fand ein kleines Fotoshooting statt. Für die Kameras turtelten die 24-Jährige und ihr Liebster – total verliebt schauten Sofia und Elliot sich immer wieder an und gaben sich dann auch einen zärtlichen Kuss. Auch mit Lionel posierte die Braut. Der "Hello"-Interpret küsste seine Tochter liebevoll auf die Stirn.

Natürlich durfte auch ein Familienbild nicht fehlen. Neben dem Brautpaar stand Sofias Mutter Diane Alexander, ihre Schwester Nicole Richie (41) und Lionel mit seiner langjährigen Partnerin Lisa Parigi. Bei einem Einzelshooting schien Sofia aus dem Strahlen gar nicht mehr rauszukommen – offenbar brachten sie ihre Liebsten zum Lachen.

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, April 2023

KCS Presse / MEGA Elliot Grainge und Sofia Richie, April 2023

