Funkelndes Kleid: So schön sieht Sofia Richie als Braut aus!

Sie haben es getan! Fans spekulierten schon, wann es so weit sein wird: Sofia Richie (24) und ihr Liebster Elliot Grainge haben Ja gesagt und sind nun Mann und Frau. Die Hochzeitsfeier fand in Südfrankreich statt und unter den Gästen tummelten sich auch die ein oder anderen Stars. So waren Cameron Diaz (50) oder auch Sofias ältere Schwester Nicole Richie (41) anwesend. An ihrem großen Tag sollte natürlich alles stimmen – so auch das Hochzeitsoutfit. So schön ist Sofias Brautkleid!

Die 24-Jährige entschied sich für ein Kleid von Chanel, wie ein Instagram-Clip von Vogue zeigt. Das Model trug eine bodenlange, ärmellose Robe mit schicken Verzierungen – und hatte auch einen Schleier auf ihrem Hinterkopf befestigt. Im Talk mit dem Modemagazin schildert die Beauty: "Ich hatte immer diese Vision eines großen Prinzessinnenkleides, aber als ich dann älter wurde, merkte ich, dass ich doch etwas Schlichteres will." Ganz schlicht ist es aber nicht – das Dress funkelt von oben bis unten.

In Bezug auf ihre Hochzeit meinte Sofia zudem wenige Tage zuvor: "Ich bin so glücklich darüber, zu heiraten – eben deshalb, weil ich Elliot heiraten darf. Ich weiß, das hört sich so kitschig an, aber er ist nun mal wirklich der Mann meiner Träume." Mit ihrem Liebsten ist die Schönheit bereits seit Anfang 2021 liiert.

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

Instagram / sofiarichie Sofia Richie am Tag ihrer Verlobung

KCS Presse / MEGA Elliot Grainge und Sofia Richie, April 2023

