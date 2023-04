Der "Sportschau"-Moderator Ernst Huberty (96) ist verstorben

Ernst Huberty hat sich im Laufe seiner langen Karriere einen großen Namen in der Sport- und TV-Branche gemacht! Der gebürtige Trierer stand seit dem Beginn der ARD-Fernsehsendung "Sportschau" im Jahr 1961 bis 1982 als Moderator für das Format vor der Kamera – dort verdiente er sich auch den Spitznamen "Mister Sportschau". Jetzt müssen sich die Fans des Sportexperten von ihm verabschieden. Ernst ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht gibt nun die Familie des Verstorbenen gegenüber WDR bekannt. Zudem betont der WDR-Intendant Tom Buhrow (64): "Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberty. Als 'Mr. Sportschau', wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt – wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität" Laut ihm sei Ernst eine "Sportreporter-Legende".

In Ernsts Karriere gab es so einige Highlights: Unter anderem kommentierte er im Jahr 1970 das legendäre WM-Halbfinale Deutschland gegen Italien in Mexiko. Außerdem coachte er auch jüngere Kollegen – unter anderem gab er sein Wissen an Monica Lierhaus (52) weiter.

