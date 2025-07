Serkan Yavuz kämpft: Er würde für Samira sogar Insta löschen

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat in der aktuellen Folge seines Podcasts "unREAL mit Serkan Yavuz" tiefe Einblicke in seine Seele gegeben. Der gebürtige Regensburger erzählte, dass er bereit wäre, seine Karriere auf Instagram und seinen erfolgreichen Podcast zu beenden, sollte es die Chance geben, seine Ehe mit Samira Yavuz zu retten. Das einstige Traumpaar, das 2021 bei "Bachelor in Paradise" zueinander fand, trennte sich vor fünf Monaten abrupt, nachdem Serkan sie betrogen hatte. "Samira ist die Person, mit der ich mein Leben teilen will", sagte der Vater von zwei Töchtern emotional.

In seinem Podcast schildert Serkan, wie sehr er die gemeinsame Familie und sein altes Leben vermisst. Um sich zu ändern und sich selbst wiederzufinden, geht er jetzt regelmäßig in Therapie. Dort hat er auch erkannt, dass er sich viel zu sehr von der Bestätigung anderer abhängig gemacht und sich durch den Druck der Öffentlichkeit sogar in den Alkohol geflüchtet hat. "Die Öffentlichkeit hat mich kaputtgemacht", reflektierte er. Sogar seine bisherigen TV-Auftritte, darunter im Das Sommerhaus der Stars, bereut er mittlerweile. Heute möchte er Verantwortung übernehmen und zeigt sich bereit, wieder in seinem alten Beruf als Dachdecker zu arbeiten, um ein bodenständiges Leben für seine Familie zu schaffen.

Bereits vor einiger Zeit hatte Serkan betont, wie stark seine Gefühle für Samira noch sind und dass er alles dafür tun würde, sie und die gemeinsamen Kinder zurückzugewinnen. "Ich habe so viel Scheiße gebaut", sagte er damals über den Schmerz, den er mit seinen Fehltritten verursacht hat. Trotz der Trennung ist der Kontakt zwischen den beiden wichtig für ihre gemeinsamen Töchter – eine Tatsache, die Serkan jedes Mal daran erinnert, wie sehr er an seiner Familie hängt. Seine Worte zeigen, wie viel ihm an einer möglichen Versöhnung liegt; es bleibt abzuwarten, ob Samira ihm diese Chance gewährt.

Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Samira und Serkan Yavuz, Realitystars