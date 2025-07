So soll Kim Virginia und Nikolas Bahamas-Umzug ablaufen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) machen ernst: Die Reality-TV-Stars planen, für ein Jahr auf die Bahamas zu ziehen. In einer Instagram-Story teilt Kim nun Details des ambitionierten Vorhabens mit. Zunächst wollen sie in Deutschland ihre Möbel einlagern und alles angemeldet lassen, bevor die Reise ins Paradies startet. Vor Ort müssen sie sich dann um alle behördlichen Angelegenheiten kümmern, wie sie erklärte. Da sie für den Aufenthalt ein spezielles Visum benötigen, wollen sie dieses nach ihrer Ankunft beantragen. "Wir haben da schon gute Kontakte", verriet Kim.

Den erwünschten Aufenthaltsstatus sollen sie nach drei bis vier Wochen bekommen, was jedoch mit Kosten verbunden ist. Erst wenn alles geklärt und die Dokumente in der Hand sind, wollen Kim und Nikola endgültig auch in Deutschland den Wohnsitz abmelden. Unterstützung bekommen sie dabei bereits vorab durch einen Makler, der ihnen unter die Arme greift. Trotz der vielen bürokratischen Hürden scheinen die beiden ihrer Entscheidung treu zu bleiben und sehen die Auswanderung als aufregendes Abenteuer.

Kim und Nikola haben bereits mehrmals bewiesen, dass sie für außergewöhnliche und spontane Entscheidungen zu haben sind. Vor Kurzem äußerten sie, dass ihnen die Routine im Leben nicht zusagt und sie das Reisen vermissen. "Das ist wieder so wir", hatte Kim treffend festgestellt. Kennengelernt haben sich die beiden in der Reality-TV-Welt, wo sie ihre Fangemeinde kontinuierlich mit privaten Einblicken überraschen. Die Idee, vorerst kein festes Zuhause zu haben, ist für sie kein Hindernis, sondern Teil ihres Lebensgefühls.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Juli 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025