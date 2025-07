Gewitter-Alarm: "ZDF-Fernsehgarten" muss evakuiert werden

Am heutigen Sonntag wurde die Mallorca-Party im ZDF-Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg zu einem turbulenten Ereignis, das bereits nach wenigen Minuten ein abruptes Ende fand. Die Ursache war eine aufziehende Gewitterfront, die aus Sicherheitsgründen zur Evakuierung des Geländes führte. Moderatorin Andrea Kiewel (60), die den Tag als großes Event angekündigt hatte, zeigte sich schwer enttäuscht, während Co-Moderator Rudi Cerne (66) die Zuschauer aufforderte, Schutz im "Havarie-Studio" zu suchen. 6.000 Menschen hatten sich auf die ausverkaufte Show gefreut, jedoch blieb ihnen wetterbedingt nur ein kurzer Eindruck der geplanten Feier.

Trotz des Wetterchaos bewiesen Kiwi und ihr Team Improvisationstalent. Im Notstudio wurde kurzerhand eine gesellige Wohnzimmer-Stimmung kreiert, bei der Mallorca-Stars wie Mickie Krause (55), Anna-Maria Zimmermann (36) und Jürgen Milski (61) nicht nur musikalisch, sondern auch im Talk glänzten. Ein Mini-Minigolf-Turnier und spontane Kochaktionen mussten die geplanten Highlights ersetzen. Gegen Ende der Sendung hatte sich der Sturm gelegt, sodass die letzten Minuten wieder unter freiem Himmel stattfinden konnten – diesmal ohne Publikum. Stattdessen verabschiedete sich das Team mit einer ausgelassenen Polonaise auf dem Gelände.

Das überraschende Wetter-Aus am Sonntag war nicht der erste Rückschlag für Andrea in dieser Saison. Bereits Mitte Juni konnte die Moderatorin ihr großes 25-jähriges Jubiläum beim "ZDF-Fernsehgarten" nicht wie geplant feiern. Damals machten die politischen Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierende Luftraumsperrung in Israel einen Strich durch die Rechnung. Andrea saß in ihrer Wahlheimat Tel Aviv fest und verpasste dadurch einen der wohl wichtigsten Termine ihrer Fernsehgarten-Karriere.

Andrea Kiewel, Moderatorin

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender/ ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin