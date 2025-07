Warum Hailee Steinfeld pflanzliche Ernährung ausprobierte

Hailee Steinfeld (28) hat kürzlich in ihrem Newsletter "Beau Society" verraten, warum sie sich vor einigen Jahren für eine pflanzenbasierte Ernährung entschieden hatte. Die Schauspielerin erklärte, dass sie mit Magenproblemen zu kämpfen hatte und ihr Körper sensibel auf viele ihrer damaligen Lebensmittel reagierte. Nach einem ausführlichen Check bei einem Gastroenterologen habe sie herausgefunden, dass sie manche Dinge schlicht übertrieb. "Ich bin nicht vegan, aber ich habe ein paar Jahre lang eine pflanzliche Ernährung befolgt, als ich viele Magenprobleme hatte", schrieb Hailee am 18. Juli. Überraschend dabei: Viele vegane Gerichte habe sie schon immer genossen, ohne es bewusst wahrzunehmen.

Auch wenn Hailee heute nicht mehr strikt pflanzenbasiert lebt, steht gesunde Ernährung weiterhin an oberster Stelle für die "Sinners"-Darstellerin. Sie liebt es mittlerweile, selbst zu kochen, und entdeckte vor Kurzem ihre Leidenschaft für hausgemachte Pasta. "Ich habe neulich Cacio e Pepe Ravioli gemacht, es war ein Traum! Pasta zuzubereiten ist zwar aufwendig, aber eigentlich ziemlich einfach", schwärmte sie. Neben Rezepten wie gebratenem Hähnchen mit Artischocken plant sie in Zukunft auch, weitere Gerichte auszuprobieren. Unterstützt wird ihre gesunde Lebensweise nicht nur durch ihre Leidenschaft fürs Kochen, sondern auch durch regelmäßigen Sport. Dabei wird Hailee häufig von ihrem Vater trainiert, der sie motiviert und an ihr Potenzial glaubt.

Im Alltag findet die frisch verheiratete Schauspielerin zudem Ausgleich bei Spaziergängen mit ihren Hunden Martini und Brando. Die beiden Vierbeiner, die sie liebevoll in ihrem Newsletter erwähnte, begleiten sie gern in ihrer Freizeit. Hailee scherzte, dass sie eigentlich nie geplant hatte, kleine Hunde zu halten, diese nun aber ein fester Teil ihres Lebens seien. Einen großen Hund würde die Familie dennoch begrüßen: Ihr Bruder hat bereits einen Golden Retriever namens Dwight, mit dem sich Martini und Brando bestens verstehen. Die Hunde-Liebhaberin träumt davon, eines Tages selbst einen weiteren tierischen Freund aufzunehmen.

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

