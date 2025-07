Steve Jobs' Tochter Eve hat ihren Harry Charles geheiratet

Eve Jobs (27), die jüngste Tochter des verstorbenen Apple-Mitbegründers Steve Jobs (✝56), hat den britischen Springreiter Harry Charles geheiratet – das berichtet nun unter anderem The Sunday Times. Die Feierlichkeiten fanden in den malerischen Cotswolds statt, einem idyllischen Landstrich in Südengland, der an diesem Wochenende Schauplatz einer hochkarätigen Hochzeit war. Die Zeremonie selbst wurde in einer kleinen Kirche abgehalten, während die luxuriöse Hochzeitsfeier im exklusiven Estelle Manor stattfand. Sicherheitspersonal und abgeriegelte Straßen verliehen dem beschaulichen Ort eine außergewöhnliche Atmosphäre. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Kamala Harris (60) sowie Elton John (78), der mit einer Privatvorstellung für Unterhaltung sorgte.

Das Hochzeitsbudget soll laut Berichten bei umgerechnet etwa 5,8 Millionen Euro gelegen haben. Obwohl das Paar wie jedes andere die übliche Gebühr für die Kirche entrichtete, sprengten die Feierlichkeiten selbst alle Dimensionen. Elton soll allein für seinen Auftritt über eine Million Euro bekommen haben, und das gesamte Hotel Estelle Manor war exklusiv für die Gäste reserviert. Auch die Verbindung zwischen Eve und Harry ist märchenhaft: Beide stammen aus Familien mit beeindruckendem sportlichem Erbe. Der Bräutigam ist der Sohn des ebenfalls berühmten Springreiters Peter Charles, der bei den Spielen 2012 triumphierte. Die beiden sind seit 2022 ein Paar und verlobten sich im Herbst letzten Jahres.

Eve kann neben ihrer Karriere als Model und Springreiterin auch einen Abschluss der Stanford-Universität vorweisen. Sie wuchs in Palo Alto, Kalifornien, auf. Bekannt ist die 27-Jährige unter anderem als eines der "It-Girls" der neuen Generation, wie es die Gesellschaftspublikation Tatler nannte. Trotz des offensichtlichen Wohlstands ihrer Familie erklärte ihre Mutter Laurene (61) nach dem Tod von Steve gegenüber The New York Times, dass ihre Kinder keinen großangelegten Erbanteil erwarten dürften: "Das Vermögen endet mit mir."

Instagram / evejobs Harry Charles und Eve Jobs im August 2024

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Getty Images Steve Jobs und seine Frau Laurene Powell im März 2010