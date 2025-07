Schockierende Worte: Tanja Makarić wird seit Jahren erpresst

In einer emotionalen Ansprache auf Instagram hat Tanja Makarić (28) ihre Follower schockiert, als sie enthüllte, dass sie seit Jahren Opfer von Erpressung ist. Die ehemalige Profischwimmerin erklärte offen, dass sie bereits seit sechs bis acht Jahren von einem Stalker verfolgt wird, über den sie nie öffentlich sprach – aus Angst, ihn weiter zu provozieren. Nun sei jedoch das Schlimmste eingetreten: Sie werde gezwungen, Details über eine frühere Beziehung preiszugeben. "Ich habe niemanden betrogen!", stellte sie klar und fügte hinzu, dass die damaligen Betrugsvorwürfe falsch gewesen seien und ohne ihr Einverständnis öffentlich gemacht worden seien.

Die 28-Jährige beschrieb, dass die Angriffe gegen sie vor allem von anderen Frauen ausgehen und dass sie dies besonders enttäusche. Obwohl sie nach eigenen Aussagen stets versucht habe, die Situation zu ignorieren, falle ihr das Durchhalten zunehmend schwerer. In ihrer Botschaft bat sie ihre Community eindringlich, keine Falschmeldungen über sie zu verbreiten und sich bewusst zu machen, welchen Schaden dies anrichten könne. "Niemand hat das Recht, Sachen zu erfinden", betonte sie und sprach von der emotionalen Belastung, die sie über die Jahre erlebte. Sie erwähnte außerdem, dass sie noch keine Unterlagen vom Amtsgericht erhalten habe, um möglicherweise rechtlich gegen die Erpressung vorzugehen.

Bereits vor Kurzem hatte Tanja auf Instagram angedeutet, sich in einer schweren Lebensphase zu befinden. Ein gepostetes Video zeigte sie, wie sie sich auf eine Therapiesitzung vorbereitete und über ihre Gefühle schrieb. Die ehemalige Sportlerin erwähnte, dass sie eine Last trage, die sie kaum ertragen könne: "Momentan habe ich eine der schwierigsten Zeiten, die ich in meinem Leben je erleben musste. Ich bin nicht gerne die, die vor der Kamera weint. Aber die Zeit gerade in meinem Leben ist sehr schwer. Und genug für 50 Leben."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025