Die Familie wächst: Influencerin Paola Maria wird bald Tante

Paola Maria (31) verkündet freudige Nachrichten: Die Influencerin wird Tante! Auf Instagram teilte sie ein herzerwärmendes Foto, auf dem sie liebevoll den Babybauch ihrer Schwester berührt. Zu diesem besonderen Moment schrieb sie begeistert: "Leute, ich werde Tante! Ich kann es immer noch nicht glauben." Paola erklärte, sie wisse schon seit Monaten von der Schwangerschaft, doch die Freude sei unverändert riesig. Besonders ergriffen kommentierte sie, wie stolz sie auf ihre "Babyschwester" sei, die bald selbst Mama wird, und versprach, die "allerbeste Tante" zu sein.

Für Paola bedeutet die Neuigkeit besonders viel, da sie schon allein die Aussicht auf ein weiteres Familienmitglied überglücklich macht. Ihre Schwester, die offenbar eine enge Verbindung zu ihr pflegt, bezeichnete sie liebevoll als ihr erstes "Baby". Begeistert schrieb die zweifache Mutter in ihrem Post weiter, dass sie ihre Schwester bereits jetzt für ihre kommende Rolle als Mutter bewundere. Gleichzeitig freue sie sich darauf, ihren Teil dazu beizutragen, dass das neue Familienmitglied gut aufgehoben ist – als unterstützende Tante und mit viel Liebe. "Ich weiß jetzt schon, sie wird eine unfassbar tolle Mutter. Ich werde mein Bestes geben", schwärmte die 31-Jährige.

Familie spielt in Paolas Leben ohnehin eine zentrale Rolle. Erst vor Kurzem zeigte sie sich emotional, als ihr älterer Sohn Leonardo den Kindergarten verabschiedete, um bald in die Schule zu starten. Der Abschied von dieser besonderen Zeit bewegte die Influencerin sichtlich und unterstrich erneut, wie sehr sie die Momente mit ihrer Familie schätzt. "Ich habe durchgängig mit den Tränen gekämpft", schrieb sie auf Instagram. Als Mutter von zwei Kindern ist sie mit den Höhen und Tiefen des Familienlebens vertraut und lässt ihre Follower regelmäßig an diesen besonderen Momenten teilhaben.

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Schwester Anna, Juli 2025

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn im Oktober 2022