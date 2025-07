Nach langer Verletzung: Lena Oberdorf feiert Comeback

Lena Oberdorf (23) hat ihr lang erwartetes Comeback auf dem Spielfeld gefeiert! Nach einer langen Verletzungspause kam die deutsche Fußball-Nationalspielerin im Testspiel ihres Vereins FC Bayern gegen Newcastle United zum Einsatz. In der Partie, die am Samstag stattfand und mit 1:3 für die Münchnerinnen endete, bestritt die 23-Jährige eine Halbzeit. Lena hatte sich im Juli 2024 beim letzten Test der Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen schwer verletzt: Kreuzband und Innenband kaputt. Seither kämpfte sie sich durch eine intensive Rehaphase zurück.

Es war ein langer Weg für die Mittelfeldspielerin, die letzten Sommer mit einer Rekordablöse von 450.000 Euro von Wolfsburg nach München gewechselt war, jedoch bis zu diesem Spiel keinen einzigen Einsatz im Bayern-Trikot absolvieren konnte. Obwohl die Reha gut verlief und sie im Frühjahr bereits am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, blieb sie in der Rückrunde noch ohne Einsatz. Das kostete sie auch die Teilnahme an der Europameisterschaft in der Schweiz, für die Bundestrainer Christian Wück (52) sie nicht nominierte. Nun ist Lena zurück auf dem Spielfeld und zeigte bereits in der Vorbereitung, wie ehrgeizig sie ist. Ihr neuer Trainer José Barcala lobte sie und erklärte, sie komme "von Tag zu Tag näher an die Spielerin heran, die sie ist."

Lena teilte ihre Freude nach dem Spiel auf Instagram mit den Worten: "Lieber Fußball, ich bin so glücklich, dich wiederzuhaben." Zahlreiche Mitspielerinnen und Kolleginnen aus der Fußballwelt reagierten mit großer Freude auf ihr Comeback, darunter DFB-Kapitänin Giulia Gwinn (26), die schrieb: "Wir sind so glücklich, dich zurückzuhaben." Giulia hat sich selbst im ersten Spiel der EM-Vorrunde am Innenband verletzt und muss nun für mehrere Wochen aussetzen. Neben der Unterstützung ihrer Kolleginnen und Fans bleibt sie auch selbst fokussiert: "Wenn man beim FC Bayern spielt, weiß man, was das Ziel ist. Wir kommen alle hier hin, um die großen Titel zu gewinnen", sagte sie angriffslustig in einem Statement. Nach einer so schwierigen Zeit könnte ihre Rückkehr ein spannendes Kapitel in ihrer Karriere einläuten.

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf spielt für den FC Bayern München

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf nach langer Verletzung zurück, Juli 2025

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf zurück beim FC Bayern München

