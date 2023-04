Inklusive sexy Strümpfe: Madison Beer im Schulmädchenlook

Madison Beer (24) spielt gerne mit ihren Reizen! Im Alter von gerade einmal 13 Jahren wurde die Sängerin vom Weltstar Justin Bieber (29) entdeckt. Seitdem ist die Beauty nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Aber nicht nur ihre musikalischen Leistungen können sich sehen lassen! Auch in Sachen Mode wächst die "Reckless"-Interpretin immer wieder über sich hinaus. Zuletzt wurde Madison im sexy Schulmädchenlook mit hohen Strümpfen gesichtet!

Ganz in Schwarz spaziert die Musikerin durch die Straßen New York Citys. Sie trägt ein enganliegendes kurzes Kleid, das nur knapp über den Po reicht. Dazu kombiniert sie schwarze Overknee-Strümpfe, bei denen die spitzenbesetzte Borte freiliegt. Madisons Füße stecken in schwarzen Lackschuhen, die an die eine Schuluniform erinnern. Ihre Haare trägt die Sängerin brav in einem straffen Pferdeschwanz nach hinten gekämmt.

Das Gesangstalent ist allerdings nicht mehr auf dem Singlemarkt – der TikTok-Star Nick Austin (22) hat das Herz der "Melodies"-Interpretin erobert. An ihrem Geburtstag im März hatte der Influencer mit rührenden Worten gratuliert: "Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin so glücklich, dich so zu kennen, wie du bist." Außerdem lud er dazu ein Schmusefoto der beiden in den sozialen Medien hoch.

Getty Images Madison Beer in Coachella, Kalifornien

Splash News / ActionPress Madison Beer im April 2023

Getty Images Madison Beer im März 2023

