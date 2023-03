Sexy! Madison Beer bei den Billboard Women In Music Awards

Madison Beer (23) zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat! Im Alter von gerade einmal 13 Jahren wurde die Musikerin vom Weltstar Justin Bieber (29) entdeckt. Seitdem ist die Beauty nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Aber nicht nur ihre musikalischen Leistungen können sich sehen lassen! Auch in Sachen Mode beweist die "Reckless"-Interpretin stets Feingefühl – wie auch jetzt: Bei der diesjährigen Verleihung der Billboard Women In Music Awards flashte Madison in einem sexy Outfit!

Das zeigen jetzt die Bilder vom Red Carpet: In einem Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und Tierprint brachte die 23-Jährige besonders ihr Dekolleté perfekt zur Geltung. Mit goldenem Schmuck und einem dezenten Make-up sorgte Madison zudem für eine extra Portion Glamour. Dass Madison gerne mit ihren Looks verführt, ist keine Überraschung: Bei der amfAR Gala im November vergangenen Jahres wählte die Sängerin ein ähnliches Kleid, das mit funkelnden Pailletten besetzt war. Welchen Look findet ihr besser?

Obwohl Madison in ihrem Business sehr erfolgreich ist und auf den internationalen roten Teppich top gestylt posiert, machte sie erst im vergangenen Jahr gegenüber Promiflash deutlich, das auch sie ein ganz normaler Mensch ist: "Ich habe mein Leben auch nicht wirklich im Griff, also versuche ich auch nicht so zu tun, als hätte ich es."

Getty Images Madison Beer, Sängerin

Getty Images Madison Beer, Sängerin

Getty Images Madison Beer, Sängerin

