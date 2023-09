"Komplizierte Beziehung": Madison Beer widmet Bruder Song

Madison Beer (24) ist aus der Musikwelt kaum noch wegzudenken. Die US-Amerikanerin brachte schon einige Hits wie "Reckless" und "Selfish" raus – jetzt wurde ihr langersehntes Album "Silence Between Songs" veröffentlicht. Promiflash verrät sie, dass vor allem wieder mentale Gesundheit ein Thema in ihrem Album ist. Einen ganz bestimmten Song widmet Madison sogar ihrem Bruder Ryder – und das ist der Grund!

"Wir hatten in vielerlei Hinsicht eine komplizierte Beziehung. Ich wollte schon immer einen Song schreiben, der diese bestimmten Dinge aufgreift und beschreibt, was wir durchgemacht haben – was vielleicht auch nur er und ich kennen", plaudert sie im Interview mit Promiflash aus. Madisons Bruder habe das Ergebnis geliebt. "Es war großartig, ihm endlich einige Dinge zu sagen, die ich ihm schon immer sagen wollte", führt sie aus – anscheinend nutzte sie die Musik als Kommunikationsweg.

Ihre Familie gehöre auch zu den ersten, die ihre Songs hören dürfen. "Die Meinung meiner Freunde und meiner Familie bedeutet mir natürlich sehr viel. Aber ehrlich gesagt, wenn ich und die Leute, die die Songs mit mir machen, sie mögen, kann niemand meine Meinung wirklich ändern", betont Madison.

Madison Beer, Sängerin

Madison Beer, Sängerin

Madison Beer, Sängerin

