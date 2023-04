Wer ist eigentlich der Boyfriend von Sängerin Madison Beer?

Er weicht nicht von ihrer Seite! Seit über drei Jahren sind Sängerin Madison Beer (24) und TikToker Nick Austin (22) unsterblich ineinander verschossen! Besonders Nick möchte seinen Fans wohl zeigen, wie verrückt er nach seiner Liebsten ist. Letztes Jahr an ihrem Geburtstag gratulierte Nick ihr sogar mit süßen Worten samt Knutschfoto. Aber was macht der Freund der Beauty neben seinen TikTok-Videos eigentlich noch so?

Auf Social Media zeigt der Blondschopf gerne seine Leidenschaft fürs Golfen. In einem TikTok-Video aus dem vergangenen Jahr schwärmte er: "Der Song 'Golden Hour' von JVKE lässt mich an meine Lieblingsbeschäftigung denken." Scheinbar hat der Hobbygolfer aber auch ein Faible fürs Pokerspielen. Anfang des Jahres postete der TikTok-Star ein Instagram-Video von sich, in dem er an der World Poker Tour teilnahm und seinen bis jetzt größten Pot machte.

Nick war zunächst Mitglied des "Hype House", eines Kollektivs der größten TikTok- und YouTube-Stars, die in Los Angeles zusammenleben. Allerdings erklärte der Influencer in einem YouTube-Video, dass er den Kreis verließ und sich danach für einen Großteil der Jahre 2020 und 2021 aus den sozialen Medien zurückzog. "Ich wusste nicht, wie ich mein Privatleben unter einen Hut bringen sollte", gestand der Freund der Songschreiberin.

Instagram / nickaustin Nick Austin und Madison Beer im Oktober 2021

Instagram / nickaustin Nick Austin, TikTok-Star

Instagram / nickaustin Nick Austin und Madison Beer im März 2022

