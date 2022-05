Madison Beers (23) Karriere geht gerade steil bergauf. Die Sängerin wurde schon im Alter von 13 Jahren durch niemand Geringeren als Justin Bieber (28) entdeckt. Seitdem begeistert sie mit ihrer Musik eine große Fangemeinde weltweit und ist vor allem in den sozialen Medien erfolgreich: Über 30 Millionen Follower hat die US-Amerikanerin auf Instagram. Promiflash wollte nun von Madison wissen: Macht sie sich bei der hohen Anhängerzahl auch manchmal Druck?

"Ich versuche, ein gutes Vorbild zu sein und will auch authentisch ich selbst sein", gab sie im Interview mit Promiflash zu. Doch das falle ihr nicht immer leicht, denn auch sie sei nicht perfekt: "Ich versuche, mich nicht unter Druck setzen zu lassen, aber ja, natürlich tue ich das." Daher will Madison ihren Fans möglich deutlich machen, dass sie auch nur ein normaler Mensch ist, der sich im Leben zurechtfinden muss. "Ich habe mein Leben auch nicht wirklich im Griff, also versuche ich auch nicht, so zu tun, als hätte ich es", witzelte sie.

Zurzeit tourt Madison mit ihrem neuen Album um die ganze Welt. "Ich schätze, ich werde danach ein paar Wochen in eine Art Urlaub fahren, um ein wenig Abstand zu gewinnen und mich zu erholen", verriet die "Reckless"-Interpretin ihre Pläne und betonte, dass es wichtig für sie sei, ab und zu den Akku wieder aufzuladen. "Ich denke, dass man sich selbst Grenzen setzen muss, und wenn man das Gefühl hat, dass man eine Pause machen möchte, sollte man das tun. Man ist niemandem etwas schuldig", schloss sie ab.

