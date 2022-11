Das waren die heißesten Looks der amfAR Gala in Los Angeles!

Die Stars haben sich wieder einmal ordentlich herausgeputzt! Auch in diesem Jahr fand die Gala der amerikanischen Stiftung für AIDS-Forschung, kurz amfAR, statt. Die Organisation wurde 1985 gegründet und bietet seither einen perfekten Anlass, um auf einem großen Event in mehreren Metropolen diverse Spenden einzusammeln. Dafür zeigten sich die internationalen Promis von ihrer besten Seite – auch in Sachen Fashion!

Madison Beer (23) legte auf dem roten Teppich in Los Angeles beispielsweise einen richtigen Wow-Auftritt hin. Die "Reckless"-Interpretin erschien in einem funkelnden Paillettenkleid in Silber und setzte damit ihr Dekolleté perfekt in Szene. Kelly Rowland (41) begeisterte ebenfalls – sie schlüpfte in ein eng anliegendes schwarzes Kleid und ließ ihren Look mit einem Rüschenmantel noch extravaganter wirken. Hayden Panettiere (33) entschied sich hingegen für etwas Farbe. Die Ex-Freundin von Wladimir Klitschko (46) posierte in einem knallig roten Mantelkleid – mit kleiner Glitzertasche sowie glänzend schwarzen High Heels rundete die Beauty ihr Outfit ab.

Auch Kylie Jenners (25) Ex-Partner Tyga (32) machte sich für die Spendengala richtig fein. Der Rapper trug nicht den klassischen Smoking, sondern entschied sich statt eines Jacketts für einen langen Mantel. Jenna Dewan (41) zog mit ihrem Kostüm ebenfalls alle Blicke auf sich – die Schauspielerin ließ in einem transparenten Kleid tief blicken – unter der Robe trug sie lediglich schwarze Unterwäsche. Selling Sunset-Darstellerin Mary Fitzgerald (42) setzte ebenfalls auf Schwarz und zeigte sich in einem geriffelten Fummel, mit dem sie förmlich über den Red Carpet schwebte

Getty Images Madison Beer, amerikanische Sängerin

Getty Images Kelly Rowland im November 2022

Getty Images Hayden Panettiere auf der amfAR-Gala im November 2022

Getty Images Tyga im November 2022

Getty Images Jenna Dewan im November 2022

Getty Images Mary Fitzgerald, "Selling Sunset"-Star

