Madison Beer ehrlich: So geht sie mit öffentlichem Druck um

Sie macht sich stark! Seit ihrem 13. Lebensjahr steht Madison Beer (24) in der Öffentlichkeit. In der Vergangenheit hatte die Sängerin bereits mit einigen Hass-Kommentaren im Internet zu kämpfen. Auch der Druck aus der Öffentlichkeit hatte ihr immer wieder zu schaffen gemacht. Erst kürzlich teilte sie Erfahrungen in ihren Memoiren "The Half of it". Promiflash will nun wissen: Wie geht Madison mittlerweile mit dem Druck aus der Presse und den sozialen Medien um?

"Ich musste als junges Mädchen viel durchmachen", gab sie im Interview zu. Vor allem in ihren Anfangszeiten sei das Internet "extrem unfair" zu ihr gewesen. Heute hat die Sängerin gewisse Methoden für sich entwickelt, mit denen sie dem Druck der Öffentlichkeit entgegensteuert. "Die Leute können extrem viel von einem verlangen und man muss sich selbst Grenzen setzen, damit man nicht ausbrennt", erklärte die 24-Jährige. So versuche sie, nicht zu viel Druck auf sich selbst auszuüben und auch öfter mal nein zu sagen. Dies sei ihr mit der Zeit immer besser gelungen.

Madison gab zu, dass sie vor allem eins hoffe: Dass sie anderen Menschen mit ihrer Geschichte helfen kann. Sie selbst hätte sich gewünscht, als Kind mehr vor dem Internet geschützt worden zu sein. An ihrer Vergangenheit möchte die Sängerin jedoch trotzdem nichts ändern. "Es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin!", zog sie für sich als Fazit.

