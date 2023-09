Das ist die Inspiration hinter Madison Beers neuem Album!

Madison Beer (24) gewährt ehrliche Einblicke! Als gefragter Popstar ist die US-Amerikanerin kaum noch aus der Musikbranche wegzudenken. Ihre Fans lieben die Sängerin vor allem für ihre offene und ehrliche Art. Nach knapp über zwei Jahren Wartezeit erscheint am Freitag endlich ihr zweites Album "Silence Between Songs". Nun verriet Madison gegenüber Promiflash, was genau den Entstehungsprozess ihres neuen Albums beeinflusst hatte!

Gegenüber Promiflash gesteht die 24-Jährige, dass der Auslöser zum neuen Album kam, nachdem sie einige wirklich schwierige psychische Probleme durchlebt hatte. Hilfe zur Selbstreflexion hatte sie jedoch vor allem durch die Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown gefunden. "Während dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich in der Lage war, Dinge zu sagen, die ich vorher nicht sagen konnte", lässt die "Spinnin"-Interpretin Revue passieren. Ihren Gedanken lässt Madison vor allem im Songwriting freien Lauf. Diese Arbeit empfindet die Sängerin als "extrem erfüllend".

Es ist nicht das erste Mal, dass Madison so offen und ehrlich über ihre mentalen Probleme spricht. Bereits in der Vergangenheit hatte sie gestanden, dass sie früher unter Suizidgedanken litt. Auch der Druck der Öffentlichkeit machte der Beauty immer wieder zu schaffen.

Le3ay / MCS Madison Beer, Sängerin

Getty Images Madison Beer, Sängerin

© Dana Trippe Madison Beer, Sängerin

