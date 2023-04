Kirchliche Trauung: So schön strahlt Alexandra von Luxemburg

Eine Hochzeit wie aus dem Märchen. Nachdem das Großherzogtum Luxemburg im vergangenen Jahr freudig die Verlobung von Prinzessin Alexandra von Luxemburg (32) und ihrem Monsieur Nicolas Bagory verkündete, ließen sich die zwei vor wenigen Tagen im engsten Familienkreis im Hôtel de Ville in Luxemburg-Stadt standesamtlich trauen. Nun fehlte zum vollendeten Glück aber noch der emotionale Gang zum Traualtar. Jetzt folgte die kirchliche Trauung von Alexandra und Nicolas!

Heute Mittag gab sich das Paar in der französischen Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas das Jawort. Die wunderschöne Braut glänzte mit funkelndem Diadem, langem Schleier und einem modernen Hochzeitskleid – ein Traum in Weiß! Kein Wunder, dass die Prinzessin bis über beide Ohren strahlte. Laut Bunte wurde die 32-Jährige ganz traditionell im Arm von Vater und Großherzog Henri von Luxemburg (68) zum Traualtar geführt.

Wahrlich ein Tag höchster Gefühle. Beim Volk von Luxemburg blieb jedenfalls eine außergewöhnliche Herzensgeste in Erinnerung: Anstelle von Hochzeitsgeschenken rief das frischgebackene Brautpaar nämlich zu Bittspenden für die Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung sowie die Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse auf...

Getty Images Prinzessin Alexandra von Luxemburg bei ihrer kirchlichen Trauung am 29. April 2023

Getty Images Prinzessin Alexandra von Luxemburg und Nicolas Bagory bei ihrer Hochzeit im April 2023

